Готовятся генпланы городов Нахчыван, Ордубад и Шахбуз
Реализация "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" изменит облик столицы и регионов, станет большим стимулом для их развития, передает Day.Az.
Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Ильгар Садыгов в эфире местного телеканала.
Он подчеркнул, что функциональность и архитектурная работа построенных в Нахчыване зданий не были на должном уровне. С целью устранения этих недостатков в настоящее время разрабатывается генеральный план города Нахчыван.
Отметим, что в последний раз генеральный план города Нахчыван был разработан в 80-х годах прошлого века.
Также разрабатываются генеральные планы городов туристического значения - Шахбуза и Ордубада.
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