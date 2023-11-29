https://news.day.az/society/1618074.html МВД Азербайджана обратилось к гражданам - ВИДЕО
МВД Азербайджана обратилось к гражданам - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам с целью предотвращения широко распространенных в последнее время случаев мошенничества.
Как сообщает в среду Day.Az, в видеоролике, подготовленном МВД, граждан призывают защитить свои денежные средства от мошенников.
"Министерство внутренних дел призывает граждан: защитите свои денежные средства от мошенников, иначе вы можете стать жертвами киберограбления", - говорится в информации министерства.
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