В Азербайджане построят новые военные городки

В Азербайджане планируется строительство новых городков для военнослужащих.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил начальник Правового управления министерства обороны Эльчин Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике во время обсуждения в первом чтении проекта изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Он отметил, что на следующем этапе планируется предоставление жилья для военнослужащих и строительство военных городков.

Отметим, что 29 ноября в парламенте Азербайджана обсуждались изменения в ряд законов, касающихся военнослужащих.

Так, на заседании комитета парламента по труду и социальной политике были вынесены на обсуждение проекты изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно проекту, наряду с рядом изменений в законопроекте, минимальный стаж для выхода на пенсию в качестве военнослужащего предлагается повысить с 20 календарных лет до 25 календарных лет с целью использования опыта военнослужащих, на подготовку которых были затрачены время и ресурсы государства.

Указанное изменение предполагает повышение пенсионного обеспечения военнослужащих ряда структур, исключает какие-либо сокращения в пенсионном обеспечении военнослужащих. Так, помимо увеличения минимального срока службы, предлагается также увеличить процент надбавки за службу с 50 до 65 процентов. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

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