Минздрав анонсирует вакцинацию детей от кори

В связи с возникшей эпидемиологической ситуацией, связанной с заболеванием корью, продолжается привлечение к вакцинации детей, оставшихся без прививки от кори, путем составления перечня в медицинских учреждениях.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана.

Сообщается, что вакцина против кори вводится детям в возрасте от одного года до 6 лет.

Что касается причины отказа вакцинировать детей от кори, и роста заболеваемости, это в основном связано с отсутствием доверия к вакцинам со стороны родителей.

В центре отметили, что в целях предотвращения подобных случаев среди родителей продолжается работа по повышению осведомленности о важности вакцинации.

Отметим, что по данным минздрава, начиная с апреля 2023 года, зафиксированы спорадические вспышки заболевания среди населения. Заражение в основном наблюдается среди детей. За прошедший период на территории страны было зарегистрировано 284 случая заражения корью. Только 12 процентов подтвержденных случаев (35 человек) зафиксировано среди пожилых людей.

Согласно эпидемиологическому анализу, основной причиной заражения является уклонение от вакцинации.

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