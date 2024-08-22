Огромная пробка на трассе Баку-Сумгайыт

На автомобильной дороге из Баку в Сумгайыт наблюдаются сильные заторы.

Как передает Day.Az, очевидцы сообщают, что пробка возникла на полосе по направлению в Баку.

Отмечается, что наибольшая плотность движения наблюдается у ТЦ "Риад".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!