https://news.day.az/society/1683562.html Огромная пробка на трассе Баку-Сумгайыт
Огромная пробка на трассе Баку-Сумгайыт
На автомобильной дороге из Баку в Сумгайыт наблюдаются сильные заторы.
Как передает Day.Az, очевидцы сообщают, что пробка возникла на полосе по направлению в Баку.
Отмечается, что наибольшая плотность движения наблюдается у ТЦ "Риад".
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