https://news.day.az/society/1684101.html Профессор Насиман Ягублу погиб в ДТП
Профессор Насиман Ягублу погиб в ДТП
Кандидат в депутаты Насиман Ягублу погиб в ДТП в Джабраиле.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня примерно в 19 часов автомобиль марки "Nissan", за рулем которого находился Насиман Ягублу, перевернулся и вылетел на обочину дороги в Джабраильском районе.
Н.Ягублу с различными травмами был доставлен в больницу. Несмотря на медицинское вмешательство, спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
Отметим, что, согласно полученной информации, кандидат в депутаты Насиман Ягублу возвращался со встречи с избирателями в Зангилане.
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