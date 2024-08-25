Профессор Насиман Ягублу погиб в ДТП

Кандидат в депутаты Насиман Ягублу погиб в ДТП в Джабраиле.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня примерно в 19 часов автомобиль марки "Nissan", за рулем которого находился Насиман Ягублу, перевернулся и вылетел на обочину дороги в Джабраильском районе.

Н.Ягублу с различными травмами был доставлен в больницу. Несмотря на медицинское вмешательство, спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.

Отметим, что, согласно полученной информации, кандидат в депутаты Насиман Ягублу возвращался со встречи с избирателями в Зангилане.

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