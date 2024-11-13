https://news.day.az/society/1706654.html

Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,3 было зарегистрировано сегодня в 3:34 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 75 километров.