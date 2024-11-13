Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,3 было зарегистрировано сегодня в 3:34 по местному времени.

 

Очаг землетрясения залегал на глубине 75 километров.