https://news.day.az/society/1706654.html Землетрясение на Каспии В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,3 было зарегистрировано сегодня в 3:34 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 75 километров.
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,3 было зарегистрировано сегодня в 3:34 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 75 километров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре