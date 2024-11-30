https://news.day.az/society/1711741.html Синоптики прогнозируют 10 градусов мороза Завтра Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром в некоторых местах возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 8-10 ° тепла.
Синоптики прогнозируют 10 градусов мороза
Завтра Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром в некоторых местах возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 8-10 ° тепла. В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах ливни, в горных районах снег. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3°мороза до 2 ° тепла.
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