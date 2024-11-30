Синоптики прогнозируют 10 градусов мороза

Завтра Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром в некоторых местах возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 8-10 ° тепла. В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах ливни, в горных районах снег. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3°мороза до 2 ° тепла.