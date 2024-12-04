https://news.day.az/society/1712836.html Смертельное ДТП в Азербайджане В Гаджигабуле произошла дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории села Пирсагат Гаджигабульского района. Автомобиль, движущийся по дороге, сбил насмерть Шахлу Ахмедову, 1968 г. р., которая переходила дорогу.
Смертельное ДТП в Азербайджане
В Гаджигабуле произошла дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории села Пирсагат Гаджигабульского района.
Автомобиль, движущийся по дороге, сбил насмерть Шахлу Ахмедову, 1968 г. р., которая переходила дорогу.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре