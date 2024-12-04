https://news.day.az/society/1712836.html

Смертельное ДТП в Азербайджане

В Гаджигабуле произошла дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории села Пирсагат Гаджигабульского района. Автомобиль, движущийся по дороге, сбил насмерть Шахлу Ахмедову, 1968 г. р., которая переходила дорогу.