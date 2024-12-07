Какая погода ожидает нас в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 8 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление упадет с 774 мм рт.ст. до 769 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами кратковременные проливные дожди, в горах возможен снег. Местами туман. Умеренный восточный ветер днем будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.