На что больше всего тратили деньги азербайджанцы в этом году?

В период с января по ноябрь 2024 года розничная торговля Азербайджана зафиксировала объем продаж на сумму 53,87 млрд манатов. Из этой суммы 29,53 млрд манатов были потрачены на продукты питания, напитки и табачные изделия, а 24,33 млрд манатов - на непродовольственные товары.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

Оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. В частности, продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 2%, а непродовольственных товаров - на 6,1%.

Разделение расходов показало, что 50,6% всех затрат потребителей было направлено на продукты питания, 4,2% - на напитки и табачные изделия, 15% - на текстиль, одежду и обувь, 5,8% - на топливо, 5% - на электротовары и мебель, 2,1% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, а 16,1% - на прочие непродовольственные товары.

Также отмечено, что стоимость товаров, реализованных предприятиями частного сектора, увеличилась на 3,8% в реальном выражении, составив 99,7% от общего розничного товарооборота.