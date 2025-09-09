Архитектор с душой Баку: путь Фарида Акмеева

В истории азербайджанской архитектуры есть имена, которые становятся символами целой эпохи. Одним из таких мастеров по праву можно назвать Фарида Акмеева - архитектора, чья профессиональная биография неразрывно связана с его родным городом, Баку.

Фарид Акмеев родился в 1957 году в столице Азербайджана. С детства он был окружён атмосферой Каспийского побережья, древних улиц и стремительно растущих новых кварталов. Возможно, именно этот сплав истории и модерна предопределил выбор его жизненного пути.

В 1975 году Акмеев Фарид поступил в Азербайджанский политехнический институт на факультет архитектуры. Уже во время учёбы он проявил себя как внимательный к деталям и увлечённый будущей профессией студент. В 1979 году он прошёл практику в московском институте "Гипровуз", где получил ценный опыт работы с крупными архитектурными проектами.

С 1980 года Фарид Акмеев начал свою трудовую деятельность в "Касморнии проекте" в должности архитектора. Позже, став старшим архитектором, он принимал участие в создании проектов береговых зданий и сооружений, судоремонтных заводов, паромных переправ. Эти работы требовали не только инженерной точности, но и умения вписать промышленные объекты в природный и городской ландшафт.

В 1984 году он перешёл в художественно-производственные мастерские Министерства культуры Азербайджана. Здесь Акмеев занимался проектированием и оформлением музеев по всей стране, а также работал над экспозициями международных выставок в Баку, Москве, Тюмени и Ульяновске. В эти годы началось его творческое сотрудничество с инженером-строителем Рамизом Гурбаналиевым, с которым удалось реализовать ряд значимых объектов.

Позднее архитектор продолжил карьеру в специальном проектно-сметном бюро при Бакгорисполкоме. Он участвовал в реконструкции кинотеатра "Азербайджан", обновлении Приморского бульвара и ряде других знаковых для города проектов.

В 1987 году Фарид Акмеев стал членом Союза архитекторов СССР и Союза архитекторов Азербайджана.

С 2004 по 2009 год он занимал должность главного архитектора проекта в ООО "Конструктор". В этот период им было спроектировано множество жилых комплексов, многофункциональных зданий, яхт-клуб, а также проведена реконструкция морского вокзала на Приморском бульваре.

С 2009 года архитектор возглавил проектное направление в компании "Социал инкишаф лаиэ", где занимался разработкой жилых и общественных зданий в разных регионах Азербайджана.

В 2016 году Фарид Акмеев был удостоен звания "Мастер архитектуры". В том же году вместе с сыном, архитектором Рамилем Акмеевым, он основал фирму "Baku Project". Под этим брендом было реализовано множество интересных проектов, включая жилые комплексы, общественные здания и благоустройство Приморского бульвара в городе Астара.

Творческий путь Фарида Акмеева отмечен многочисленными дипломами Международной ассоциации союзов архитекторов МАСА, почётными грамотами, а недавно - присвоением звания профессора Международной академии Архитектуры.

Архитектура, обращённая в будущее

Сегодня, обладая богатым опытом и смелым взглядом на профессию, Фарид Акмеев работает над проектом, который уже вызвал большой интерес как в профессиональной среде, так и среди широкой общественности. Речь идёт о реставрации Сабаильского замка - уникального памятника истории и архитектуры XIII века, расположенного в Бакинской бухте.

Построенный по проекту выдающегося зодчего Зейнаддина ибн Абу Рашида Ширвани, замок долгое время был скрыт под водой и до наших дней сохранился лишь частично. Вопрос его восстановления обсуждался на протяжении многих лет, но лишь теперь появился шанс воплотить в жизнь по-настоящему необычный подход.

Совместно с архитекторами Зауром Гурбаналиевым, Нани Жгенти и Рамилем Акмеевым был разработан концептуальный проект, отличающийся от традиционных реставрационных методов. Особая роль в этом принадлежит соавтору и архитектору Зауру Гурбаналиеву, который проживает в Нью-Йорке (США) и ведёт активный поиск, мониторинг и переговоры с ведущими мировыми фирмами в области гидротехнических сооружений и 3D-технологий. Эти компании, признанные одними из лучших в мире, будут готовы взяться за проект, когда наступит этап его реализации, обеспечив ему высочайший технический и инновационный уровень.

"Наша идея заключается не просто в восстановлении архитектурных форм, а в создании живого памятника, который сможет рассказать свою историю современным языком", - поясняет Фарид Акмеев.

Проект предполагает использование голографических плёнок, способных проецировать ключевые этапы жизни замка: строительство, развитие, разрушение, реставрацию и изменения его функций на протяжении веков. Таким образом, посетители смогут не только увидеть здание в его предполагаемом первоначальном виде, но и буквально "пройти" сквозь историю, ощутив дыхание XIII века.

Эта работа обещает стать одним из самых новаторских проектов в области сохранения культурного наследия Азербайджана и продемонстрировать, что уважение к истории может идти рука об руку с новыми технологиями.