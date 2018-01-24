Как будут принимать в детсады и ясли по новым правилам? - ДЕТАЛИ
Кабинет Министров утвердил "Правила прием в дошкольные образовательные учреждения".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, правила регулируют вопросы приема детей в дошкольные образовательные учреждения.
В дошкольные образовательные учреждения принимаются дети от 1 до 6 лет (включая 6 лет). Во время комплектации контингент детей формируется в соответствии с типом дошкольного учреждения и возрастом ребенка:
- ясли - от 1 до 3 лет,
- ясли-детский сад - от 1 до 6 лет,
- детский сад - от 3 до 6 лет.
Комплектация групп осуществляется ежегодно с мая по сентябрь, прием детей в дошкольные образовательные учреждения проводится с 1 июня до 31 августа, прием на свободные места - в течение года. При приеме детей в дошкольные образовательные учреждения требуются следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения (образец заявления прилагается),
- копия удостоверения личности родителя или другого законного представителя,
- амбулаторная карта ребенка,
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- 2 фотографии ребенка размером 3х4,
- Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
В приеме может быть отказано, только если не будет свободных мест в дошкольном учебном заведении. В противном случае родителю или иному законному представителю дается право обратиться с жалобой к учредителю.
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольные учебные заведения и определение продолжительности их пребывания в этих заведениях осуществляются на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). В государственные дошкольные учебные заведения в первую очередь принимают детей шехидов, участников и инвалидов Карабахской войны, одиноких родителей, инвалидов I и II групп, находящихся на воинской службе родителей, обучающихся матерей, а также дети из многодетных семей, дети, находящиеся на попечении.
Дети, являющиеся гражданами Азербайджанской Республики, и проживающие на территории Азербайджанской Республики дети иностранцев или лиц без гражданства будут получать образование в дошкольных учебных заведениях на равных условиях. Отношения между муниципальными и частными дошкольными учебными заведениями, с одной стороны, и родителями или другими законными представителями, с другой стороны, регулируются договором.
Это решение вступает в силу со дня публикации.
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