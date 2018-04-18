Соцпроекты Азербайджана будут представлены на конкурсе в Алматы

Авторы гражданских проектов, реализованных в 2016 и 2017 годах в странах Центральной Азии и Азербайджане и направленных на решение социальных задач, примут участие в конкурсе, объявленном "Ассоциацией Развития Гражданского Общества" ("АРГО"). Об этом в среду сообщают узбекские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Мы назвали наш конкурс "Level Up Prize". Level Up - это устойчивое выражение, которое означает переход на новый уровень. Проекты из стран Центральной Азии и Азербайджана, благодаря которым жизнь людей изменилась к лучшему, весьма интересны для нас. Это могут быть перемены в жизни маленького аула или конкретная проблема определенной социальной группы, решенная в результате гражданской инициативы. Важно, чтобы эти проекты обращались к чувствам людей, вдохновляли их на позитивные изменения", - отмечает Джамиля Асанова, исполнительный директор ассоциации.

В конкурсе могут принять участие не только некоммерческие организации, но и бизнес-сообщества и просто активные граждане. Для этого необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте организации и указать суть инициативы, а главное, отметить какие изменения произошли в результате их проекта, приложить фотографии и видео.

Заявки принимаются до 30 апреля 2018 года, 18:00 по времени Астаны. Победители будут определяться онлайн-голосованием, а церемония награждения состоится во время IX Международной конференции "Истории развития: взгляд изнутри" - "Insights Into Development", 13-14 июня 2018 года в Алматы.

Отметим, что "АРГО" проводит данный конкурс уже в четвертый раз. В 2017 году награды получили 9 проектов из 6 стран. В число лучших вошли проекты: "Таджик-мама" и "Нури Умед" (Таджикистан), "Smile.KG" и "Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность" (Кыргызстан), "Молодежная Сеть Равного Обучения Y-PEER" (Туркменистан), Общественный фонд "Yмiт Yзбеу" и ОО "РУХ" (Казахстан), Ассоциация "За экологически чистую Фергану" (Узбекистан).

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