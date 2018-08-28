"Манчестер Юнайтед" капитулировал перед "Тоттенхэмом" - ВИДЕО

В третьем туре АПЛ встреча Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма была вынесена на понедельник. Жозе Моуриньо был под огромным давлением перед данной встречей, поэтому португальцу была крайне необходима победа. "Особенный" провел существенную ротацию состава, а в обойму вернулось множество исполнителей. Маурисио Почеттино, в свою очередь, тоже не обошелся без изменений, но они были несущественными, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

С первых минут "красные дьяволы" очертили свои претензии на атакующую игру и очень здорово применяли прессинг, что заставляло соперника переходить в наступление посредством длинных передач. На исходе пятнадцати минут игры возник первый опасный момент. Ромелу Лукаку перехватил передачу Роуза на Льориса, обвел француза и не смог попасть в пустые ворота. "Шпоры" имели шанс забить в середине тайма, когда Матича обокрали на подступах к штрафной, но Деле Алли не смог раскачать Смоллинга - Крис в отличном стиле мяч забрал.

Ближе к концу тайма у Тоттенхэма стали чаще проходить острые комбинации, но до действительно опасных моментов дело так и не дошло. Манкунианцы же порадовали своей игрой и вполне могли рассчитывать на победу в этом матче, но... В дебюте второй половины игры Харри Кейн выиграл борьбу у Фила Джонса и отправил мяч в дальний угол ударом головой. 0:1. Не успели хозяева собраться с мыслями, как залетел второй - Лукас Моура ударом в одно касание поразил дальний угол после прострела Эриксена. 0:2.

Жозе Моуриньо сразу же что-то сказал в сторону разминающихся и собрался вносить коррективы, а трибуны Олд Траффорд запели мотив, согласно которому с утра "Особенный" должен был остаться без работы. Стоит сказать, что оборона МЮ действовала не лучшим образом при пропущенных голах. Смоллинг и Джонс еще не играли в этом сезоне, а еще и роль третьего защитника выполнял Андер Эррера! В середине второго тайма Линделеф подарил мяч Алли, но Деле проиграл ближний бой Давиду Де Хеа. Шведский "Айсмен" в этом моменте сыграл просто ужасно!

Манкунианцы ринулись отыгрываться, но не могли довести дело до завершающего удара с выгодной позиции. Был момент, когда Альдервейрельд в последний момент выбил мяч из-под ног Лингарда - Джесси был готов расстреливать владения Льориса. А на восемьдесят пятой минуте счет и вовсе стал унизительным - Кейн отпасовал на Моуру, а тот обошел Смоллинга и отправил мяч в дальний угол ворот. 0:3. Крейг Поусон компенсировал пять минут к основному времени. Наверное, чтобы "шпоры" могли забить еще. Манчестер Юнайтед в конце встречи выглядел растерянным, разобранным и безнадежным. Этой команде, определенно, нужны перемены. Слово за руководством Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3

Голы: Моура, 52, 85, Кейн, 50.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Эррера (Санчес, 55), Джонс (Линделеф, 59), Смоллинг - Валенсия, Матич (Феллаини, 61), Фред, Шоу - Лингард, Погба - Лукаку.

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер (Орье, 76), Альдервейрельд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 82) - Дайер, Дембеле - Моура, Эриксен, Алли - Кейн (Уинкс, 89).

Предупреждения: Эррера, Валенсия - Моура, Кейн, Роуз.

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