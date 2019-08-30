https://news.day.az/sport/1151739.html В Баку покажут бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье
В Баку покажут бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье
7 сентября в 20:00 в кинотеатрах премиум класса "CinemaPlus" покажут знаменательный бой между дагестанским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Дастином Пуарье на турнире UFC в Абу-Даби. Хабиб уже дважды защищал свой пояс. У него за плечами 12 боев в UFC и 27 побед без поражений. Для Пуарье попытка отобрать чемпионство - первая. Он одержал 25 побед, (12 - нокаутом) и потерпел 5 поражений.
Как сообщает Day.Az, цена билета составляет 7 AZN.
Н. Гасымова
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