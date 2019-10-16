https://news.day.az/sport/1166297.html Чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора
Чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшей и легчайшей весовой категории Генри Сехудо намерен провести бой против ирландского бойца Конора Макгрегора.
Американец признался, что хочет подраться с экс-чемпионом легкого и полулегкого веса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Конор только и делает, что болтает языком. Он лает, но не кусается. Да, лет десять назад он выиграл у хороших бойцов, ну и пусть, - приводит слова Сехудо Russia Today. - У нас нет никаких взаимоотношений с ним, но я хочу боя против него. Я тоже хочу стать богатым".
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