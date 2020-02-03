https://news.day.az/sport/1199500.html Исполнительный директор «Сабаила» подал в отставку
Исполнительный директор «Сабаила» подал в отставку
Исполнительный директор азербайджанского футбольного клуба "Сабаил" Рамин Гасанов покинул занимаемую должность.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Гасанов ушел в отставку по собственному желанию. Полномочия исполнительного директора будут временно исполняться главным менеджером клуба Фараджем Алиевым. Об этом сообщил официальный сайт "Сабаила".
В свою очередь, ФК "Сабах" сообщил о назначении Гасанова на пост главного исполнительного директора клуба.
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