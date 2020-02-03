Исполнительный директор азербайджанского футбольного клуба "Сабаил" Рамин Гасанов покинул занимаемую должность.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Гасанов ушел в отставку по собственному желанию. Полномочия исполнительного директора будут временно исполняться главным менеджером клуба Фараджем Алиевым. Об этом сообщил официальный сайт "Сабаила".

В свою очередь, ФК "Сабах" сообщил о назначении Гасанова на пост главного исполнительного директора клуба.