ЕВРО-2020: Начался матч сборных Бельгии и Португалии

Начался матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия - Португалия. Встреча проходит на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха" в Севилье (Испания). Начало матча - в 23:00, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Мёнье, Витсель, Тилеманс, Де Брёйне, Т. Азар, Э. Азар, Лукаку.

Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Пальинья, Жота, Роналду. Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты - Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - болгарин Георгий Кабаков. 
 