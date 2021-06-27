https://news.day.az/sport/1356561.html ЕВРО-2020: Начался матч сборных Бельгии и Португалии
Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Пальинья, Жота, Роналду. Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты - Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - болгарин Георгий Кабаков.
ЕВРО-2020: Начался матч сборных Бельгии и Португалии
Начался матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия - Португалия. Встреча проходит на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха" в Севилье (Испания). Начало матча - в 23:00, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Стартовые составы команд:
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Мёнье, Витсель, Тилеманс, Де Брёйне, Т. Азар, Э. Азар, Лукаку.
Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Пальинья, Жота, Роналду. Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты - Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - болгарин Георгий Кабаков.
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