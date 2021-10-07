TSN представил рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
Североамериканский спортивный канал TSN представил рейтинг 50 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, вне первой десятки списка оказались такие звездные игроки лиги, как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и лучший новичок НХЛ минувшего сезона Кирилл Капризов из "Миннесоты".
Топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN:
1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон")
2. Нэтан Маккиннон ("Колорадо")
3. Остон Мэттьюс ("Торонто")
4. Никита Кучеров ("Тампа")
5. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон")
6. Андрей Василевский ("Тампа")
7. Виктор Хедман ("Тампа")
8. Артемий Панарин ("Рейнджерс")
9. Сидни Кросби ("Питтсбург")
10. Александр Барков ("Флорида")
...17. Александр Овечкин ("Вашингтон")
... 26. Кирилл Капризов ("Миннесота")
... 42. Евгений Малкин ("Питтсбург").
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