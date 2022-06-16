https://news.day.az/sport/1471195.html Болельщик бросил бумажный самолет и поразил футбольные ворота к удивлению фанатов - ВИДЕО
Болельщик бросил бумажный самолет и поразил футбольные ворота к удивлению фанатов - ВИДЕО
Немецкий любитель футбола продемонстрировал небывалую сноровку, запустив, сделанный из бумаги самолетик с верхней трибуны, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Приятель молодого человека запечатлел продолжительный полёт бумажного объекта, который, долетев практически до центра поля, развернулся и, миновав нескольких защитников, пролетел мимо вратаря, в конечном итоге оказавшись за красной ленточкой.
Свидетели затяжного перелёта радостно отреагировали на символичное взятие ворот в исполнении бумажного самолетика.
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