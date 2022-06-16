Болельщик бросил бумажный самолет и поразил футбольные ворота к удивлению фанатов

Немецкий любитель футбола продемонстрировал небывалую сноровку, запустив, сделанный из бумаги самолетик с верхней трибуны, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Приятель молодого человека запечатлел продолжительный полёт бумажного объекта, который, долетев практически до центра поля, развернулся и, миновав нескольких защитников, пролетел мимо вратаря, в конечном итоге оказавшись за красной ленточкой.

Свидетели затяжного перелёта радостно отреагировали на символичное взятие ворот в исполнении бумажного самолетика.