Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады

Азербайджанские гимнасты, выступающие в составе трио, завоевали "серебро" в соревнованиях по аэробной гимнастике на V Играх исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в состав трио вошли члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике - Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.