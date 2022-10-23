Азербайджанские боксеры завоевали 2 медали на чемпионате Европы

В городе Будва (Черногория) финишировал женский чемпионат Европы по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, сборная Азербайджана завоевала одну серебряную и одну бронзовую медаль на турнире с участием 154 спортсменок из 30 стран.

В составе нашей команды Айнур Рзаева (+81 кг) заняла второе место, а Анаханым Исмаилова (50 кг) завоевала бронзовую медаль.

Отметим, наша сборная вернется в Баку сегодня вечером.