https://news.day.az/sport/1505689.html Азербайджанские боксеры завоевали 2 медали на чемпионате Европы - ФОТО
Азербайджанские боксеры завоевали 2 медали на чемпионате Европы - ФОТО
В городе Будва (Черногория) финишировал женский чемпионат Европы по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, сборная Азербайджана завоевала одну серебряную и одну бронзовую медаль на турнире с участием 154 спортсменок из 30 стран.
В составе нашей команды Айнур Рзаева (+81 кг) заняла второе место, а Анаханым Исмаилова (50 кг) завоевала бронзовую медаль.
Отметим, наша сборная вернется в Баку сегодня вечером.
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