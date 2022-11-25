Арена гимнастики в Баку красивая и просторная, соревновательный зал большой, также много пространства для тренировок и подготовки к выступлениям.

Как передает Day.Az, об этом сказала участница 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, юная спортсменка из Казахстана Рамина Ахметжанова.

"Свое участие в Международном кубке "Оджаг" я начну завтра, а сегодня как зритель наблюдаю за ходом выступлений. Соревнования проходят интересно, зрелищно, с нетерпением жду предстоящего дня", - сказала юная спортсменка.

Рамина Ахметжанова рассказала, что из всех гимнастических предметов ей больше всего нравится лента.

"Пока выступаю в программе соревнований без предмета, но мне нравятся композиции старших гимнасток с лентой. Однако лента - сложный гимнастический предмет и работать с ней нелегко, надо быть внимательной, чтобы не завязался узел. Надеюсь, когда начну выступать с этим предметом, у меня все получится", - добавила она.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку, принимают участие представительницы 13 стран. Гимнастки 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.