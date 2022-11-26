https://news.day.az/sport/1514521.html В Баку проходит второй день соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике
В Баку проходит второй день соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике
В Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.
Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.
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