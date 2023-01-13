https://news.day.az/sport/1528362.html Азербайджан уверенно стартовал в отборочном турнире ЕВРО-2026
Матчи проводятся во Дворце спорта.
Азербайджан уверенно стартовал в отборочном турнире ЕВРО-2026
Сегодня в Баку стартовал отборочный турнир чемпионата Европы-2026 по гандболу среди мужских команд.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первом туре сборная Азербайджана обыграла команду Мальты (34:25). Героем матча стал Рамазан Мурадов, забивший 9 голов.
В другом матче дня сошлись сборные Кипра и Великобритании. Встреча завершилась ничьей со счетом 25:25.
Во втором туре "милли" сыграет с Великобританией (14 января, 17:00).
Матчи проводятся во Дворце спорта.
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