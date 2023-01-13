Азербайджан уверенно стартовал в отборочном турнире ЕВРО-2026

Сегодня в Баку стартовал отборочный турнир чемпионата Европы-2026 по гандболу среди мужских команд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первом туре сборная Азербайджана обыграла команду Мальты (34:25). Героем матча стал Рамазан Мурадов, забивший 9 голов.

В другом матче дня сошлись сборные Кипра и Великобритании. Встреча завершилась ничьей со счетом 25:25.

Во втором туре "милли" сыграет с Великобританией (14 января, 17:00).

Матчи проводятся во Дворце спорта.

