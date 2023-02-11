https://news.day.az/sport/1537046.html Абрамович может купить новый клуб
Абрамович может купить новый клуб
Российский бизнесмен Роман Абрамович может стать владельцем бразильского футбольного клуба. Об этом стало известно порталу Fanaticos, передает Day.Az.
По информации источника, миллиардер рассматривает вариант с покупкой команды второго дивизиона "Лондрина". Кроме того, он присматривается к "Атлетико Минейро" и "Сан-Паулу". Уточняется, что желание Абрамовича связано с невозможностью инвестировать в европейский футбол.
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