Абрамович может купить новый клуб
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Российский бизнесмен Роман Абрамович может стать владельцем бразильского футбольного клуба. Об этом стало известно порталу Fanaticos, передает Day.Az.

По информации источника, миллиардер рассматривает вариант с покупкой команды второго дивизиона "Лондрина". Кроме того, он присматривается к "Атлетико Минейро" и "Сан-Паулу". Уточняется, что желание Абрамовича связано с невозможностью инвестировать в европейский футбол.