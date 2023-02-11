Абрамович может купить новый клуб

Российский бизнесмен Роман Абрамович может стать владельцем бразильского футбольного клуба. Об этом стало известно порталу Fanaticos, передает Day.Az.

По информации источника, миллиардер рассматривает вариант с покупкой команды второго дивизиона "Лондрина". Кроме того, он присматривается к "Атлетико Минейро" и "Сан-Паулу". Уточняется, что желание Абрамовича связано с невозможностью инвестировать в европейский футбол.