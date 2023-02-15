Положительная статистика перед матчем "Карабах" – "Гент"

УЕФА опубликовал некоторые данные в преддверии плей-офф Лиги Конференций по футболу, где азербайджанский "Карабах" в четверг примет дома бельгийский "Гент".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Карабах" не проигрывает в последних семи домашних матчах еврокубков. После поражения от французского "Марсела" (0:3) в прошлом евросезоне, агдамский клуб одержал три победы и четырежды сыграл вничью.

УЕФА напомнил, что "Гент" не одержал ни одной победы в шести гостевых матчах (две ничьи, четыре поражения).

Матч "Карабах" - "Гент" состоится 16 февраля на стадионе "Тофик Бахрамов" и начнется в 21:45.

