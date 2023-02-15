Лига Чемпионов: результаты матчей «ПСЖ» - «Бавария», «Милан» - «Тоттенхэм»

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 "ПСЖ" - "Бавария". Игра проходила в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Баварии", передает Day.Az.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами. На 54-й минуте Кингсли Коман вывел "Баварию" вперёд, забив гол в ворота своей бывшей команды. После 70-й минуты ПСЖ стал активно создавать опасные моменты и забил два гола, которые были отменены из-за офсайда. На 92-й минуте Бенжамен Павар получил вторую жёлтую карточку, оставив "Баварию" в меньшинстве.

В параллельном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли "Милан" и "Тоттенхэм". Команды играли на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Миланцы открыли счёт в игре на седьмой минуте - отличился Браим Диас. Последовал длинный заброс к штрафной "Тоттенхэма", где Тео Эрнандес принял мяч и плотно пробил по воротам - Фрейзер Форстер отразил удар, но Диас набежал и со второй попытки затолкал мяч в сетку.