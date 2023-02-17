Форвард «ПСЖ» Неймар был замечен за игрой в покер

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" отправился на покерный турнир European Poker Tour в парижском отеле Hyatt Concorde. Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, 31-летний форвард быстро вылетел из главного турнира, однако сумел пройти квалификацию во второй соревновательный день.

Отмечается, что стоимость участия в покерном турнире составляла €10 тыс. Неймар попал в топ-45 участников, всего же в соревновании принял участие 71 любитель покера.

Напомним, что "ПСЖ" уступил "Баварии" со счетом 0:1, единственный мяч в составе немецкой команды оформил Кингсли Коман.