Турецкий тренер похвалил азербайджанского футболиста

Турецкий специалист, экс-наставник азербайджанских футбольных клубов "Бакы" и "Хазар-Лянкяран" Джунейт Бичер прокомментировал azerisport.com дебют Махира Эмрели за "Коньяспор" в матче 23-го тура Суперлиги против "Гиресунспора" (0:0), передает Day.Az.

"На мой взгляд, Махир сыграл хорошо. Надеюсь, что он и впредь будет играть, а его карьера в Суперлиге сложится удачно. Он недавно пришел в команду. Естественно, ему нужно время. Но уже с первого матча Махир показал, что является хорошим футболистом", - подчеркнул Бичер.

