Месси переезжает в Саудовскую Аравию?

Шансы на переход аргентинского футболиста "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" значительно возросли и теперь составляют 50 на 50, сообщает Day.Az со ссылкой на ESPN.

По его информации, "Аль-Хиляль" начал переговоры с Месси еще в конце 2022 года, впрочем, не особо надеясь на успех. Но теперь чемпион мира в составе сборной Аргентины всерьез рассматривает предложение "Аль-Хиляля", которое подразумевает зарплату размером более €400 млн за сезон, и его переезд в Саудовскую Аравию уже не кажется невероятным.