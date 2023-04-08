Спонсор из ОАЭ хочет вернуть Месси в «Барселону»

Крупный спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение форварда французского "ПСЖ" Лионеля Месси в каталонскую "Барселону", передает журналист Шей Лугасси в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, спонсор намерен влить деньги в "Барселону", чтобы она избежала проблем с финансовым фэйр-плей. Сине-гранатовые находятся в поиске вариантов для возвращения аргентинца.

Стоит отметить, что Месси до сих пор не продлил контракт с парижанами.