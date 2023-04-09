https://news.day.az/sport/1553860.html Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по акробатической гимнастике в Бельгии - ФОТО
Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по акробатической гимнастике в Бельгии - ФОТО
Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международном турнире "Flanders Acro Cup" и Кубке мира по акробатической гимнастике, которые прошли в городе Пурс (Бельгия), сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Так, члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике - Назрин Зейниева, Захра Рашидова, Анахита Башири, выступающие в составе женской группы, завоевали "золото" в программе комбинированных упражнений на турнире "Flanders Acro Cup".
Смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевала на Кубке мира по акробатической гимнастике "серебро" в комбинированном упражнении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре