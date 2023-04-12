https://news.day.az/sport/1554828.html Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в Ереване
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в Ереване
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в Ереване.
Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в среду в Федерации тяжелой атлетики.
Страну на соревновании будут представлять Назиля Исмайлова, Иса Рустамов, Омар Джавадов и Али Шюкюрлю.
Напомним, что соревнования квалификационного характера пройдут в Ереване с 15 по 23 апреля. Чемпионат даст лицензионные баллы на летние Олимпийские игры в Париже.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре