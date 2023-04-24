Стало известно о предложении «Барселоны» Месси

Руководство "Барселоны" подготовило предложение аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, каталонцы хотят подписать 35-летнего футболиста на один или два года. Отмечается, что второй вариант предпочтителен, так как позволит увеличить доход от возвращения Месси и даст возможность задействовать форварда в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба, которое будет отмечаться в сезоне-2024/2025.

19 апреля Diario Sport сообщил, что ради подписания Месси каталонскому клубу придется сократить зарплатный фонд и продать нескольких игроков. Чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей, форварда могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.