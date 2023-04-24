Аль-Наср защитил Роналду

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" высказался о неприличном жесте в исполнении форварда команды Криштиану Роналду. Заявление клуба приводит Squawka, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком "Аль-Хиляля", началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация", - объяснили в команде. Там также отметили, что фанаты могут думать, что хотят.

18 апреля "Аль-Наср" в гостях проиграл "Аль-Хилялю" со счетом 0:2 в матче чемпионата Саудовской Аравии. После окончания встречи Роналду, уходя в подтрибунное помещение, схватил себя за пах, в то время как болельщики хозяев скандировали имя аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси. После этого стало известно, что Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии.

Португалец перешел в "Аль-Наср" 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.