В хорватском Загребе подходит к концу чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в 6-й день соревнований к борьбе присоединились борцы греко-римского стиля в последних 5 весовых категориях.

Азербайджанские борцы Эльданиз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) выступили в финале чемпионата Европы.

Азизли в финале проиграл турецкому борцу Адему Бураку Узуну со счетом 3:11, Мамедов в финале не справился с грузинским борцом Лери Абуладзе (1:5), а Шариати проиграл турецкому спортсмену Рызе Каяальпу (1:2).

Таким образом, еще три азербайджанских борца завоевали серебряные медали чемпионата Европы.

Отметим, что 23 апреля еще два азербайджанских борца выступят в финале.