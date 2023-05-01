Анчелотти о переговорах со сборной Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти опроверг новость о том, что он ведет переговоры со сборной Бразилии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

"Фейк! Я не вел с ними переговоры. Я не обсуждаю свое будущее и всегда говорил об этом", - сказал Анчелотти.