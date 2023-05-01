https://news.day.az/sport/1560602.html Анчелотти о переговорах со сборной Бразилии
Анчелотти о переговорах со сборной Бразилии
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти опроверг новость о том, что он ведет переговоры со сборной Бразилии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
"Фейк! Я не вел с ними переговоры. Я не обсуждаю свое будущее и всегда говорил об этом", - сказал Анчелотти.
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