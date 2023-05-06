Названа стоимость билетов на матч Сабах – Бешикташ

Сегодня поступили в продажу билеты на благотворительный футбольный матч между азербайджанским "Сабахом" и турецким "Бешикташем".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, стоимость билетов составляет 5, 10, 15, 20, 50, 75 и 300 манатов в зависимости от сектора. Сегодня билеты доступны для приобретения онлайн на iTickets.az, а с завтрашнего дня их можно будет приобрести на кассах стадиона "Тофик Бахрамов" в Баку.

Матч "Сабах" - "Бешикташ" состоится 13 мая на вышеотмеченном стадионе и начнется в 18:00. Все средства от этой игры будут направлены лицам, пострадавшим от февральских землетрясений в Турции. (сайт клуба)

