https://news.day.az/sport/1561943.html Названа стоимость билетов на матч Сабах – Бешикташ
Матч "Сабах" - "Бешикташ" состоится 13 мая на вышеотмеченном стадионе и начнется в 18:00. Все средства от этой игры будут направлены лицам, пострадавшим от февральских землетрясений в Турции. (сайт клуба)
Названа стоимость билетов на матч Сабах – Бешикташ
Сегодня поступили в продажу билеты на благотворительный футбольный матч между азербайджанским "Сабахом" и турецким "Бешикташем".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, стоимость билетов составляет 5, 10, 15, 20, 50, 75 и 300 манатов в зависимости от сектора. Сегодня билеты доступны для приобретения онлайн на iTickets.az, а с завтрашнего дня их можно будет приобрести на кассах стадиона "Тофик Бахрамов" в Баку.
Матч "Сабах" - "Бешикташ" состоится 13 мая на вышеотмеченном стадионе и начнется в 18:00. Все средства от этой игры будут направлены лицам, пострадавшим от февральских землетрясений в Турции. (сайт клуба)
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