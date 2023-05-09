Нидерландский футболист заявил, что его сердце мертво на 45%

Перенесший инсульт бывший футболист сборной Нидерландов Марк Овермарс заявил, что его сердце функционирует только на 55 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Marca.

Спортсмен почувствовал себя плохо и был госпитализирован после инсульта в конце декабря 2022 года. В результате болезни 50-летний нидерландец получил непоправимое повреждение сердечной мышцы.

"Мне приходится переводить дыхание, когда я много говорю, мне требуется энергия, чтобы оставаться сосредоточенным. Мое сердце мертво на 45%. Но вы не должны меня жалеть. Я счастливый человек, просто мне приходится распределять энергию", - сообщил он.