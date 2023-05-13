Главный тренер азербайджанского "Сабаха" Мурад Мусаев прокомментировал ничью в благотворительном футбольном матче с турецким "Бешикташом" в Баку (3:3), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Сегодня был очень хороший матч. В Баку прилетел большой клуб. Обе команды провели смелую и открытую игру. Болельщики получили удовольствие от этой встречи. Но самое важное, что "Сабах" и собравшиеся на стадионе болельщики оказали поддержку жертвам землетрясения в Турции", - заявил Мусаев.

Если бы при счете 2:0 ваша команда реализовала пенальти, то игра могла завершиться иначе?

Думаю, ситуация сильно не изменилась бы. Хотим так же играть в еврокубках. Мы противодействовали сопернику, который менял фланги и использовал короткие передачи. Такую игру нужно продолжить.

Эта встреча стала хорошей практикой перед выступлением вашей команды в Лиге конференций?

Можно и так считать. Играли перед 30-тысячнми трибунами. Главное, что мы действовали смело против таких футболистов, как Абубакар и Тосун. Могли и победить. Мне понравилась наша смелость.

Сейчас у вас хорошее настроение. Оно испортится через два часа, когда "Карабах" оформит чемпионство?

Нет, я просто поздравлю "Карабах" и Гурбана Гурбанова. Они заслуживают этого. Так что на моем настроении это не отразится.

Эта игра показала, что "Сабах" готов к еврокубкам. Что нужно делать, чтобы вырасти еще?

После окончания сезона подумаем о новых трансферах. После того, как укомплектуем состав, можно будет о чем-то рассуждать. Нам нужна новая кровь. Футболисты не рвутся играть в Азербайджане.

После этого матча трансферная стоимость Алексея Кащука вырастет?

Мы хотим его сохранить, но не все от нас зависит. Он отправится на молодежный чемпионат Европы.

Вам не кажется, что будет рискованно отправиться в ЛК с Юсифом Имановым в воротах?

Мурад Мусаев с вами не согласен (улыбается).