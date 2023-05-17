Моуриньо не назначат тренером «ПСЖ»

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо не является приоритетной целью "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Get French Football News.

Одна из причин, по которой португальский специалист не возглавит "парижан", называется его дружба с советником "ПСЖ" по спортивным вопросам Луишем Кампушем.

Кампуш и Моуриньо не хотят ставить дружбу под угрозу. Пока первый работает в "ПСЖ", назначение Моуриньо главным тренером команды маловероятно. Напомним, что португальцы ранее вместе работали в мадридском "Реале".

После 35 туров в Лиге 1 "ПСЖ" занимает первое место, опережая своего ближайшего преследователя, "Ланс", на шесть очков. В следующем туре подопечные Кристофа Галтье сыграют с "Осером" на выезде.

Стоит отметить, что в текущем сезоне "парижане" уже покинули розыгрыш Лиги чемпионов. Французы в 1/8 финала турнира уступили мюнхенской "Баварии".