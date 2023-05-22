СМИ опубликовали переписку игроков «Барселоны» во время матча «Реала» и «Ман Сити»

Испанское издание As опубликовало переписку из командного чата игроков "Барселоны", которые обсуждали игру мадридского "Реала" во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как их трясет!", - написал один из игроков сине-гранатовых, начав беседу о вышеупомянутом матче.

Один из игроков "Барселоны" написал, что в прошлый раз видел "Реал" таким "возможно, в финале Суперкубка Испании". Тогда победу праздновали каталонцы (3:1).

Несколько игроков "Барселоны" остались под впечатлением от игры Пепа Гвардиолы. "Как же они хороши!" - отметили сразу несколько футболистов испанской команды.