«Сумгайыт» подписал еще одного футболиста

Футбольный клуб "Сумгайыт", продолжающий трансферную деятельность в сезоне 2023/24, договорился с еще одним игроком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, команда подписала контракт сроком 1+1 с Абу Доссо, футболистом из Кот-д'Ивуара, который в прошлом сезоне выступал за израильский клуб "Бней Сахнин". Известно, что 27-летний вингер будет выступать в футболке под номером "12".

За свою профессиональную карьеру Абу Доссо играл в израильских клубах "Ришон ле-Цион", "Хапоэль Беэр- Шева" (Тель-Авив) и "Бней Сахнин".