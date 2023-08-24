Кубок мира по шахматам в Баку

На Кубке мира по шахматам в Баку 24 августа завершился тай-брейк матча за третье место в мужской секции, сообщает в четверг Day.Az.

В матче за третье место за шахматной доской встретились Ниджат Абасов (Азербайджан) и Фабиано Каруана (США). В тай-брейке победу одержал Фабиано Каруана. Общий счет матча за третье место (две классические партии и тай-брейк) 3-1 в пользу Фабиано Каруана.

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов занял четвёртое место на Кубке мира по шахматам в Баку.

Напомним, что первую классическую партию матча выиграл азербайджанский шахматист, вторая партия завершилась победой Каруана. Так как по итогам двух классических партий не был выявлен победитель матча за третье место, то шахматисты сегодня играли тай-брейк.

Победителем Кубка мира по шахматам Баку стал норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, второе место занял 18-летний гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций. Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.