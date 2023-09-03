В сборной Аргентины раскрыли правду о состоянии Месси в «Интер Майами»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил состояние аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси после его переезда в США и отметил, что футболист находится в очень хорошей форме. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Goal.

"Месси в порядке, я вижу, что он счастлив, радуется, и это хорошо. В конце концов, ему нужно чувствовать себя хорошо, комфортно, чтобы он, его семья и партнеры по команде были счастливы. Видно, что он счастлив и наслаждается футболом", - заявил Скалони.

27 августа "Интер Майами" обыграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в МЛС со счетом 2:0. Лионель Месси стал автором второго забитого мяча. Этот матч стал первым для аргентинца в чемпионате.

После девяти игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.