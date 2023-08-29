Какой канал покажет матч «Карабаха» против «Олимпии»?

Определился телеканал, который будет транслировать матч плей-офф Лиги Европы УЕФА "Карабах" - "Олимпия" (Словения).

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, игру на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в прямом эфире покажет CBC Sport.

Напомним, что İdman TV, владевший правами на трансляцию первой встречи, состоявшейся 24 августа в Любляне, транслировал матч в прямом эфире только с 69-й минуты. В том матче "Карабах" одержал победу со счетом 0:2.

Ответная игра состоится 31 августа и начнется в 20:00.