Левандовски критикует Барселону

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски раскритиковал игру сине-гранатовых, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Мы - "Барса", и от нас ждут не только побед, но и хорошей атакующей игры. В последнее время этого не происходит. Раньше это было так, как и должно быть, потому что мы боролись за то, чтобы создавать больше моментов в матчах... Когда мы видим, как Ферран или Ансу выходят на поле, сразу два игрока идут вперёд, и так мы создаём больше моментов. Иногда мы не делаем этого. У нас нет нужного количества атакующих игроков, у нас нет поддержки в атаке... Поэтому я ищу лучшее решение для команды", - приводит слова Левандовски Marca ссылаясь на Eleven Sports.

Напомним, переход Левандовского из "Баварии" обошёлся "Барселоне" в € 45 млн. В составе мюнхенского клуба польский футболист провёл восемь сезонов.