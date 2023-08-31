Роналду установил мировой рекорд

Португальский форвард саудовского "Аль-Насра" установил мировой рекорд по голам в национальных лигах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

29 августа Роналду отметился дублем в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба", забив 516-й и 517-й мячи в национальных лигах.

Из его 517 мячей три были забиты в чемпионате Португалии ("Спортинг"), 103 - в Английской премьер-лиге (АПЛ) ("Манчестер Юнайтед"), 311 - в чемпионате Испании ("Реал"), 81 - в чемпионате Италии ("Ювентус") и 19 - в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает IFFHS, 38-летний нападающий единолично стал лучшим бомбардиром национальных лиг, обойдя австрийца Йозефа Бицана и венгра Ференца Пушкаша (по 515 голов).

Отмечается, что лишь троим футболистам удалось достичь отметки в 500 забитых мячей в национальных лигах. У аргентинца Лионеля Месси на данный момент 496 голов.